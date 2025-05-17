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«Знаю, как играть в баскетбол». Голдин — о том, что продемонстрирует скаутам НБА

«Знаю, как играть в баскетбол». Голдин — о том, что продемонстрирует скаутам НБА
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24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий на позиции центрового, рассказал, что продемонстрирует скаутам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Что я собираюсь показать скаутам? Я знаю, как играть в баскетбол. Возможно, это прозвучит глупо, но я понимаю, что нужно делать на площадке. Стараюсь играть правильно.

Моя мечта — играть в НБА. Это всё, чего я хочу, и готов на всё. Просто невероятно, как может измениться жизнь, если просто придерживаться выбранного курса и продолжать работать. Даже если иногда что-то идёт не так и ты думаешь, зачем мне это делать? Но если ты продолжаешь трудиться, это может привести тебя к великим свершениям», — приводит слова Голдина издание 777Score.

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