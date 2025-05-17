Центровой «Миннесоты» Гобер выгнал из дома беременную девушку и мать своего сына — TMZ

32-летний звёздный французский профессиональный баскетболист Руди Гобер, играющий на позиции центрового за клуб «Миннесота Тимбервулвз», перед началом первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 выгнал мать своего сына, которая беременна вторым ребёнком, Джулию Бонилью, сообщило издание TMZ.

«Я считала Руди любовью всей своей жизни. Я оставила всё ради него. Подарила ему ребёнка и вложила всю душу в наши отношения. Несмотря на то как со мной обращались, я решила защитить его имя ради своих детей. И я НИКОГДА не изменяла отцу своих детей», — написала Бонилья в социальных сетях.

Сообщается, что Гобер также подключил юристов, чтобы запретить Джулии покинуть Миннесоту и США вместе с ребёнком.

«Тимбервулвз» вышли в финал Западной конференции, где ожидают победителя пары «Оклахома-Сити Тандер» — «Денвер Наггетс».