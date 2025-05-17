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Тренер «Нью-Йорка» Тибодо напомнил о целях команды на сезон

Тренер «Нью-Йорка» Тибодо напомнил о целях команды на сезон
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Главный тренер «Нью-Йорк Никс» Том Тибодо на пресс-конференции после победы своих подопечных над «Бостон Селтикс» в полуфинальной стадии плей-офф Восточной конференции напомнил о целях, которые были поставлены в начале сезона.

«Цель всегда одна – выиграть чемпионат. У нас восемь побед, а нужно 16. И каждая добывается всё сложнее и сложнее. Так что нужно продолжать бороться и понимать, насколько это важно», — сказал Тибодо во время послематчевой пресс-конференции после шестого матча с «Бостоном» в рамках плей-офф.

Теперь «Никс» сыграют в рамках финальной стадии с «Пэйсерс». Первая встреча между ними состоится в ночь с 21 на 22 мая.

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