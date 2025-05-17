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Гордон, получивший травму как у Карри, ответил, будет ли готов к 7-й игре с «Оклахомой»

Гордон, получивший травму как у Карри, ответил, будет ли готов к 7-й игре с «Оклахомой»
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29-летний американский профессиональный баскетболист Аарон Гордон, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс» на позиции форварда, прокомментировал своё самочувствие на фоне информации о том, что он получил повреждение подколенного сухожилия.

Из-за такой же травмы четырёхкратный чемпион лиги Стефен Карри из «Голден Стэйт Уорриорз» покинул площадку в первом матче второго раунда с «Миннесотой Тимбервулвз» и больше не принял участия в серии.

«Я чувствую себя нормально. Давайте посмотрим. Я собираюсь начать процесс восстановления прямо сейчас и убедиться, что готов к седьмой игре. Да, это произошло, когда я сыграл ногой в мяч.

Но как я уже сказал, просто собираюсь восстановиться. Посмотрим, что изменится за это время», — приводит слова Гордона журналист The Athletic Тони Джонс.

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