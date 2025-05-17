Пирс — о победе «Нью-Йорка» в серии с «Бостоном»: вы обыграли травмированную команду

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал победу «Нью-Йорк Никс» в серии 1/4 плей-офф НБА с «кельтами». Шестой матч между клубами состоялся сегодня, 17 мая, и завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 119:81. Таким образом, «Никс» также победили в серии со счётом 4-2 и вышли в финал конференции.

«Наша команда была травмирована, с нам не было нашей звезды. Но мы восстановимся в следующем году. Всё будет хорошо, нам надо отдохнуть.

«Но «Пэйсерс» разнесёт «Нью-Йорк». Вы все это знаете, да? Вы все знаете, что «Пэйсерс» вас всех разнесёт. Так что я даже слышать не хочу [о какой-то конкуренции]. Да, вы все хорошо себя чувствуете, потому что победили травмированную команду», — приводит слова Пирса портал Basket News.