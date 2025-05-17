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Пирс — о победе «Нью-Йорка» в серии с «Бостоном»: вы обыграли травмированную команду

Пирс — о победе «Нью-Йорка» в серии с «Бостоном»: вы обыграли травмированную команду
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал победу «Нью-Йорк Никс» в серии 1/4 плей-офф НБА с «кельтами». Шестой матч между клубами состоялся сегодня, 17 мая, и завершился победой команды из Нью-Йорка со счётом 119:81. Таким образом, «Никс» также победили в серии со счётом 4-2 и вышли в финал конференции.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш

«Наша команда была травмирована, с нам не было нашей звезды. Но мы восстановимся в следующем году. Всё будет хорошо, нам надо отдохнуть.

«Но «Пэйсерс» разнесёт «Нью-Йорк». Вы все это знаете, да? Вы все знаете, что «Пэйсерс» вас всех разнесёт. Так что я даже слышать не хочу [о какой-то конкуренции]. Да, вы все хорошо себя чувствуете, потому что победили травмированную команду», — приводит слова Пирса портал Basket News.

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