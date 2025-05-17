«Влияет на достижение победы». Флэгг назвал лучшего игрока НБА на данный момент

Ожидаемый первый номер драфта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2025 года американец Купер Флэгг назвал лучшего игрока лиги на данный момент.

«Это Йокич. Он делает так много [для своей команды], влияет на достижение победы разными способами», — приводит слова Флэгга портал Fadeaway World.

Йокичу 30 лет. Сербский атлет является чемпионом НБА и самым ценным игроком (MVP) финальной серии (2023), а также шестикратным участником Матча всех звёзд (2019-2024) и MVP регулярного чемпионата (2021, 2022, 2024). За колорадский коллектив Никола выступает с 2015 года.

Ранее стало известно, что Купер Флэгг получит за игру в НБА вдвое больше, чем первый пик драфта WNBA за сезон.