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Легендарный Баркли представил топ величайших игроков НБА. Брайант выше Леброна

Легендарный Баркли представил топ величайших игроков НБА. Брайант выше Леброна
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Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли представил собственный топ величайших игроков в истории, сообщает портал Fadeaway World.

Топ величайших игроков НБА по версии Чарльза Баркли

1. Уилт Чемберлен.
2. Карим Абдул-Джаббар.
3. Билл Расселл.
4. Майкл Джордан.
5. Оскар Робертсон.
6. Коби Брайант.
7. Леброн Джеймс.

Баркли 62 года. Он выступал в североамериканской организации с 1984 по 2001 год. Чарльз является двукратным олимпийским чемпионом (1992, 1996), а в 1993 году был признан MVP по итогам регулярного чемпионата.

Ранее Чарльз Баркли дал совет Тейтуму, получившему разрыв ахиллова сухожилия.

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