Легендарный Баркли представил топ величайших игроков НБА. Брайант выше Леброна

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли представил собственный топ величайших игроков в истории, сообщает портал Fadeaway World.
Топ величайших игроков НБА по версии Чарльза Баркли
1. Уилт Чемберлен.
2. Карим Абдул-Джаббар.
3. Билл Расселл.
4. Майкл Джордан.
5. Оскар Робертсон.
6. Коби Брайант.
7. Леброн Джеймс.
Баркли 62 года. Он выступал в североамериканской организации с 1984 по 2001 год. Чарльз является двукратным олимпийским чемпионом (1992, 1996), а в 1993 году был признан MVP по итогам регулярного чемпионата.
Ранее Чарльз Баркли дал совет Тейтуму, получившему разрыв ахиллова сухожилия.