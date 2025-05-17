Легендарный Баркли представил топ величайших игроков НБА. Брайант выше Леброна

Член Зала славы баскетбола и 11-кратный участник Матча всех звёзд, а ныне телевизионный эксперт Чарльз Баркли представил собственный топ величайших игроков в истории, сообщает портал Fadeaway World.

Топ величайших игроков НБА по версии Чарльза Баркли

1. Уилт Чемберлен.

2. Карим Абдул-Джаббар.

3. Билл Расселл.

4. Майкл Джордан.

5. Оскар Робертсон.

6. Коби Брайант.

7. Леброн Джеймс.

Баркли 62 года. Он выступал в североамериканской организации с 1984 по 2001 год. Чарльз является двукратным олимпийским чемпионом (1992, 1996), а в 1993 году был признан MVP по итогам регулярного чемпионата.

Ранее Чарльз Баркли дал совет Тейтуму, получившему разрыв ахиллова сухожилия.