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Джру Холидэй может покинуть «Бостон» ввиду интереса со стороны претендентов на титул

Джру Холидэй может покинуть «Бостон» ввиду интереса со стороны претендентов на титул
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34-летний двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), разыгрывающий защитник клуба «Бостон Селтикс» американец Джру Холидэй может покинуть «кельтов». Об этом сообщает авторитетное североамериканское издание The Athletic.

Согласно имеющейся информации, Холидэй может заинтересовать несколько команд, которые претендуют на чемпионство, если «Бостон» будет готов его обменять.

Напомним, Джру в рамках регулярного чемпионата лиги принял участие в 62 играх. В среднем за матч представитель США набирал 11,1 очка, делал 4,3 подбора, отдавал 3,9 передачи, а также совершал 1,1 перехвата.

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