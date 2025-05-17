Карл-Энтони Таунс стал автором исторического достижения в НБА

29-летний американо-доминиканский центровой команды «Нью-Йорк Никс» Карл-Энтони Таунс стал первым игроком в истории североамериканской лиги, который за два сезона подряд успел выйти в финал конференции как на Востоке в составе «Миннесоты Тимбервулвз», так и на Западе в составе клуба из Нью-Йорка.

В прошлом году Таунс в составе коллектива из Миннесоты победил в серии 1/4 финала плей-офф лиги «Финикс Санз». Команды тогда провели четыре игры, по итогам которых все матчи сложились в пользу «волков». Таким образом, «Миннесота» вышла в финал Восточной конференции, где уступила «Далласу» по итогам пяти встреч (счёт в серии 1-4).

В этом году Карл-Энтони в составе «Нью-Йорка» также успешно провёл серию 1/4 финала плей-офф НБА с «Бостоном». Команды провели шесть матчей, четыре из которых сложились в пользу «Никс». Таким образом, они вышли в финал конференции на Западе, где встретятся с «Индианой Пэйсерс».