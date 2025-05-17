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Инсайдер: генменеджер «Милуоки» готов к кровопролитию в переговорах по обмену Адетокунбо

Инсайдер: генменеджер «Милуоки» готов к кровопролитию в переговорах по обмену Адетокунбо
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Известный североамериканский инсайдер The Athletic Сэм Амик раскрыл позицию генерального менеджера «Милуоки Бакс» Джона Хорста в переговорах по обмену 30-летнего чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и тяжёлого форварда клуба грека Янниса Адетокунбо.

«Во фронт-офисе «Милуоки» хотят, чтобы в любом случае команда соперника оказалась в невыгодном положении [в ходе потенциального обмена Янниса]. И Джон Хорст, я вам точно говорю, будет готов к кровопролитию. Он только что переподписал контракт с клубом, и его решения поддерживает организация.

Джон не только хочет наладить хорошие отношения с Яннисом, но и стремится максимально выгодно распорядиться бюджетом клуба. Это означает, что если каждый из рассматриваемых сценариев [по обмену Янниса] приводит к тому, что другая команда оказывается в невыгодном положении, то Адетокунбо может оказаться в невыгодном положении», — приводит слова Амика портал Hoopshype.

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