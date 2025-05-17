Пол Пирс рассказал, в чём заключается ценность Джулиуса Рэндла для «Миннесоты»

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс рассказал, в чём заключается ценность 30-летнего тяжёлого форварда американца Джулиуса Рэндла для «Миннесоты Тимбервулвз».

«Джулиус Рэндл привносит упорство [в «Миннесоту»], которого им не хватало в прошлом году в плей-офф. Он привносит боевой настрой. У [Энтони Эдвардса] был этот настрой, но ему нужен был такой же парень, который соответствовал бы ему», — приводит слова Пирса портал The Sports Rush.

В рамках плей-офф Джулиус принял участие в 10 матчах. В среднем за игру американский атлет набирает 23,1 очка, делает 5,9 подбора, а также отдаёт 5,4 передачи.