Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Гомельский назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом году

Гомельский назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом году
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации выйдут в финалы конференций на Востоке и Западе и кто в результате победит в финальной серии лиги.

«На Западе в финале встретятся «Оклахома» и «Миннесота», на Востоке — «Нью-Йорк» и «Индиана». В финальной серии примут участие «Оклахома» и «Нью-Йорк». Победителем станет «Оклахома», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, последняя пара команд — «Денвер» и «Оклахома» — проведут заключительную, седьмую игру сегодня, 18 мая. Матч начнётся в 22:30 мск. По итогам этой встречи определится участник финала на Западе. На данный момент счёт в серии 3-3.

Материалы по теме
Йокич и «Денвер» — в седьмом матче! Сегодня у Николы был целый взвод поддержки
Йокич и «Денвер» — в седьмом матче! Сегодня у Николы был целый взвод поддержки
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android