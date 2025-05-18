Гомельский назвал команду, которая станет чемпионом НБА в этом году

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский предположил, какие команды Национальной баскетбольной ассоциации выйдут в финалы конференций на Востоке и Западе и кто в результате победит в финальной серии лиги.

«На Западе в финале встретятся «Оклахома» и «Миннесота», на Востоке — «Нью-Йорк» и «Индиана». В финальной серии примут участие «Оклахома» и «Нью-Йорк». Победителем станет «Оклахома», — написал Гомельский на своём официальном сайте.

Напомним, последняя пара команд — «Денвер» и «Оклахома» — проведут заключительную, седьмую игру сегодня, 18 мая. Матч начнётся в 22:30 мск. По итогам этой встречи определится участник финала на Западе. На данный момент счёт в серии 3-3.