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Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал подробности поездки на конгресс ФИБА

Президент РФБ Андрей Кириленко рассказал подробности поездки на конгресс ФИБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал подробности поездки на конгресс Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Конгресс в этот раз собрал рекордное количество участников. Свыше 500 представителей было из более чем сотни стран. Первый раз я видел так много участников. Очень насыщенно, активно всё прошло. Если говорить о программе, огромное количество времени было посвящено системе соревнований, различным чемпионатам мира, как женским, так и мужским. Подводились итоги Олимпийских игр, где были показаны феноменальные цифры у баскетбола. И баскетбол показал лучшую вообще статистику среди других олимпийских видов спорта и стал своеобразной жемчужиной соревнований. Было продано рекордное количество билетов на олимпийские игры, особенно на финальную часть баскетбола.

И речь не только про мужской и женский турниры, но также про 3х3. То есть во всех трех направлениях были показаны рекордные цифры. Как зрителей, так и билетной программы. Поэтому, конечно же, это дало хорошую пищу для размышления и вообще для позиционирования баскетбола как вида спорта в мире», — сказал Кириленко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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