Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал об отношении мировых представителей баскетбола к России.

«Мы сейчас находимся в изоляции и не принимаем участие в официальных турнирах. Общий фон со всеми, с кем общались на конгрессе ФИБА, говорит о том, что действительно нас ждут и хотели бы, чтобы мы вернулись обратно и полноценно участвовали в турнирах: и в чемпионатах мира и чемпионатах Европы.

Но все понимают прекрасно, что это сейчас такое больше политическое решение, нежели спортивное. Поэтому все сочувствуют и ждут, желают нам как можно быстрее вернуться полноценно в движение», — сказал Кириленко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Полное интервью с Андреем Кириленко читайте на «Чемпионате».