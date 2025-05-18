Кириленко поделился впечатлениями о встрече с Дирком Новицки и Яо Мином на конгрессе ФИБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился впечатлениями о встрече с легендарными Дирком Новицки и Яо Мином на конгрессе Международной федерации баскетбола (ФИБА).

«Помимо Новицки и Яо Мина были также и Ненад Крстич, и Виктор Саникидзе, Соня Васич из женского баскетбола. На самом деле, конечно, очень приятно видеть ребят, с которыми ты играл и с которыми вместе делил баскетбольный корт. Это даёт дополнительные эмоции, возможность лишний раз вспомнить старые какие-то баталии. Но сейчас уже, конечно же, каждый на своём посту занимается различными вопросами. Новицки возглавляет комиссию игроков в ФИБА, например. Кто-то возглавляет свои федерации. Естественно, появился шанс с ними и вспомнить былое, но и, в свою очередь, поговорить о насущных делах, каких-то проектах, которые можно осуществить.

Был неожиданный разговор с Яссином Исмаилем. Он сам ко мне подошёл и спросил: «Андрей, ты помнишь меня?». Я ответил: «В принципе нет, но что-то в голове крутится, напомни». И он рассказал, что в 1999 году у нас был чемпионат мира в Португалии сборных до 19 лет. И я его вспомнил, он был пареньком из Катара, который стал лучшим скорером турнира. Они тогда не вышли из группы. Мы были шестыми. Американская сборная была сильная. Испанцы тогда выиграли мощным поколением: Газоль, Наварро. И вот в результате оказалось, что Яссин в 2014 году в Москве со сборной Катара стал чемпионом мира в баскетболе 3х3. Очень было приятно увидеться и перекинуться парой слов», — сказал Кириленко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Полное интервью с Андреем Кириленко читайте на «Чемпионате».