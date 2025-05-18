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Кириленко: у УНИКСа не было искры в серии с ЦСКА

Кириленко: у УНИКСа не было искры в серии с ЦСКА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко высказался насчёт полуфинальных серий в Единой лиге.

«Очень разные два полуфинала в Единой лиге ВТБ. В серии ЦСКА — УНИКС на основе первых двух игр я сделал для себя такую отметку, что вроде бы равные команды, и видно, что баскетбол более-менее одинаковый, но как будто бы у УНИКСа нету искры. Играют, борются, но не взрываются в моменте. И ЦСКА благодаря этому методично доводит игру до победы. А вот как раз в другой паре и «Локомотив», и «Зенит» здорово играют.

Сначала одна команда, потом другая команда взрывается. Постоянно есть смена лидерства. Очень жёстко дают играть судьи в этой серии. Борьба идёт прямо на грани. И, собственно говоря, даже вот такие стычки, которые после игры происходят, это следствие того, что действительно ребята борются, им не все равно. И, конечно же, для болельщиков это огромное удовольствие смотреть такие игры», — сказал Кириленко в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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