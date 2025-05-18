Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андрей Кириленко дал совет командам НБА по Егору Дёмину перед драфтом

Андрей Кириленко дал совет командам НБА по Егору Дёмину перед драфтом
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал совет командам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) насчёт россиянина Егора Дёмина перед драфтом, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

«С Егором мы последний раз общались, наверное, полтора месяца назад. Конечно, я слежу за ним через какие-то мини-нарезки, хайлайты, которые мы видим в интернете. Очень рад за него в драфт-комбайне. Он действительно здорово выглядит. И я считаю, что команде, которая его выберет, повезёт очень, потому что они получат себе действительно классного парня, который с правильными ценностями, с хорошей рабочей этикой, но пока ещё сыроват, но это нормально, он молодой парень и отличный материал для работы.

Советов не даю. Если что-то ему понадобится — у него есть мой номер, он всегда может обратиться. Хотя я не очень люблю давать советы. Мне кажется, что он классно идёт своей дорогой и пусть ей идёт. Пусть сам набивает шишки, от этого будет ценнее его опыт», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью с Андреем Кириленко читайте на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Все желают России вернуться в баскетбольное движение». Кириленко посетил заседание ФИБА
Эксклюзив
«Все желают России вернуться в баскетбольное движение». Кириленко посетил заседание ФИБА
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android