Андрей Кириленко дал совет командам НБА по Егору Дёмину перед драфтом

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко дал совет командам Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) насчёт россиянина Егора Дёмина перед драфтом, который состоится в ночь с 25 на 26 июня.

«С Егором мы последний раз общались, наверное, полтора месяца назад. Конечно, я слежу за ним через какие-то мини-нарезки, хайлайты, которые мы видим в интернете. Очень рад за него в драфт-комбайне. Он действительно здорово выглядит. И я считаю, что команде, которая его выберет, повезёт очень, потому что они получат себе действительно классного парня, который с правильными ценностями, с хорошей рабочей этикой, но пока ещё сыроват, но это нормально, он молодой парень и отличный материал для работы.

Советов не даю. Если что-то ему понадобится — у него есть мой номер, он всегда может обратиться. Хотя я не очень люблю давать советы. Мне кажется, что он классно идёт своей дорогой и пусть ей идёт. Пусть сам набивает шишки, от этого будет ценнее его опыт», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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