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Кириленко ответил на вопрос, считает ли первый пик драфта «Далласа» заговором НБА

Кириленко ответил на вопрос, считает ли первый пик драфта «Далласа» заговором НБА
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Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко ответил, считает ли получение «Далласом» первого пика на драфте-2025 заговором Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Я буду очень разочарован, если окажется, что НБА подтасовывает что-то. Я всё-таки лучшего мнения об этой организации и верю в лучшее. Очень повезло «Далласу», действительно маленький процент шанса был, и этим драфтом, мне кажется, «Маверикс» спасли свой сезон, который получился очень противоречивым: с обменом Луки Дончича, с огромным давлением, которое упало на генерального менеджера многострадального, весь город отвернулся от него.

Поэтому приобретение Купера Флэгга, а я не сомневаюсь, что он будет первым номером драфта, оно, конечно, подсластит пилюлю техасской команде. Опять же повторюсь — я не верю в заговор НБА и хочу верить в лучшее», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

Полное интервью с Андреем Кириленко читайте на «Чемпионате».
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