«Никогда такого не видел». Андрей Кириленко высказался о плей-офф НБА

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«На самом деле, может сложиться в этом году уникальная ситуация, когда все лидеры вылетели до финалов конференции. На Востоке это были «Кливленд» и «Бостон», на Западе «Хьюстон» ещё в первом раунде проиграл, и сейчас «Оклахома» может не выйти. Я такого никогда не видел. Конечно же, это интересно смотреть. Очень непредсказуемые игры, и мне кажется, что для баскетбола это очень здорово, когда нет ярко выраженных фаворитов. Если брать моё предположение, то до начала сезона я верил в финал «Оклахома-Сити» против «Бостона».

Хотя даже после травмы Тейтума у «Бостона» были шансы. «Денвер» с великолепным Йокичем вполне могут обыграть «Оклахому». «Миннесота» великолепно выглядит. «Денвер», «Оклахома» — классная пара. «Нью-Йорк» показал, что может обыгрывать серьёзных соперников. «Индиана» вообще спокойно разобралась с «Кливлендом». Поэтому сейчас даже не возьмусь какие-то предположения делать. На все команды будет интересно посмотреть. Абсолютно в разный баскетбол все играют», — сказал Кириленко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Зотееву.

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