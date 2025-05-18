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Эксперт объяснил, почему россиянин Егор Дёмин войдёт в топ-10 драфта НБА — 2025

Эксперт объяснил, почему россиянин Егор Дёмин войдёт в топ-10 драфта НБА — 2025
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Североамериканский журналист, эксперт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обозреватель Forbes Эван Сидери предположил, что 19-летний российский защитник Егор Дёмин может войти в десятку лучших на предстоящем драфте НБА.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Разыгрывающий BYU Егор Дёмин, вероятно, войдёт в топ-10 драфта НБА 2025 года при впечатляющих антропометрических данных. Для ведущего плеймейкера такие габариты выглядят более чем внушительно», — написал Сидери на своей страничке в социальной сети.

Согласно данным, полученным на драфт-комбайне, антропометрические показатели Дёмина следующие: рост без обуви: 203,8 см; вес: 90,3 кг; размах рук: 208,9 см; достигаемая высота стоя: 268 см. Напомним, сам драфт НБА состоится в ночь с 25 на 26 июня.

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