«Не до конца понимаю». Эксперт рассказал о сомнениях в отношении Егора Дёмина в НБА

Североамериканский журналист, эксперт по драфту Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и обозреватель The Athletic Сэм Векени высказался о своих опасениях, связанных с 19-летним российским баскетболистом Егором Дёминым в преддверии драфта НБА 2025 года.

«Что касается Дёмина, я не до конца понимаю, как он будет набирать очки в НБА. Это мой главный вопрос. Он не так часто проходит под кольцо, у него нет развитой игры на средней дистанции, а в этом сезоне бросок у него тоже не пошёл — да и раньше он не был стабильным шутером. Конечно, его размеры дают ему определённые преимущества: если он сможет прибавить в броске или, возможно, сместиться на позицию лёгкого форварда и стать плеймейкером с фланга, это будет уже другая история.

Например, именно поэтому я гораздо ниже оцениваю Джеремайю Фирса по сравнению с другими. На мой взгляд, он не дотягивает до уровня настоящего лидера на своей позиции при таких габаритах», — заявил Векени в рамках собственного подкаста Game Theory.

Егор Дёмин реализовал 16 трёхочковых бросков подряд за 35 секунд