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Кейтлин Кларк стала автором уникального достижения в истории женской НБА

Кейтлин Кларк стала автором уникального достижения в истории женской НБА
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В ночь на 18 мая завершился очередной матч в рамках регулярного сезона женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA), в котором «Индиана Фивер» принимала «Чикаго Скай». Игра завершилась со счётом 93:58 в пользу домашней команды.

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Примечательно, что в этом матче разыгрывающая и лидер «Индианы» Кейтлин Кларк находилась на площадке 32 минуты, за которые набрала 20 очков (6 из 13 с игры, включая 4 из 8 трёхочковых бросков, а также четыре точных штрафных), сделала 10 подборов, 10 результативных передач, четыре блок-шота и два перехвата.

Как сообщает статистический портал Polymarket Hoops в социальной сети, 23-летняя Кларк стала первой баскетболисткой в истории WNBA, которой в дебютном матче регулярного чемпионата удалось достичь показателей не менее 20 очков, 10 подборов и 10 передач.

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Первая за семь лет! Талантливая россиянка отправилась покорять женскую НБА

Кейтлин Кларк набрала 22 очка за две минуты в игре с мужчинами:

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