Инсайдер раскрыл планы Янниса Адетокунбо касательно «Милуоки»

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на следующей неделе проведёт встречу с руководством висконсинского клуба, где обсудит своё будущее в команде. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Крис Хэйнс на своей страничке в социальной сети.

«По данным моих источников, «Милуоки Бакс» вышел на связь с Яннисом Адетокунбо, и на следующей неделе запланирована крайне важная встреча», — написал Хэйнс.

Как сообщалось ранее, после поражения «Милуоки» в плей-офф НБА — 2025 стало известно, что греческий баскетболист рассматривает возможность ухода из «Бакс». Согласно последней информации, в числе клубов, проявивших интерес к нему, называются «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью: