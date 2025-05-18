Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер раскрыл планы Янниса Адетокунбо касательно «Милуоки»

Инсайдер раскрыл планы Янниса Адетокунбо касательно «Милуоки»
Аудио-версия:
Комментарии

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо на следующей неделе проведёт встречу с руководством висконсинского клуба, где обсудит своё будущее в команде. Об этом сообщает североамериканский журналист и инсайдер Крис Хэйнс на своей страничке в социальной сети.

«По данным моих источников, «Милуоки Бакс» вышел на связь с Яннисом Адетокунбо, и на следующей неделе запланирована крайне важная встреча», — написал Хэйнс.

Как сообщалось ранее, после поражения «Милуоки» в плей-офф НБА — 2025 стало известно, что греческий баскетболист рассматривает возможность ухода из «Бакс». Согласно последней информации, в числе клубов, проявивших интерес к нему, называются «Хьюстон Рокетс», «Сан-Антонио Спёрс», «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит».

Сейчас читают:
Переход Янниса Адетокунбо в «Майами» исключён. Виной тому — один-единственный человек Переход Янниса Адетокунбо в «Майами» исключён. Виной тому — один-единственный человек
«Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным «Милуоки» — дорогой труп с пульсом. Кажется, уход Адетокунбо будет неизбежным

Яннис предложил журналисту уйти во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android