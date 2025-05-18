Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Журналист назвал клуб НБА, куда бы вписался Дёмин, учитывая его игру в Европе

Журналист назвал клуб НБА, куда бы вписался Дёмин, учитывая его игру в Европе
Аудио-версия:
Комментарии

Журналист и ведущий Кэм Смит объяснил, что ему нравится в российском баскетболисте Егоре Дёмине, и рассказал, почему разыгрывающий может оказаться в «Чикаго Буллз».

«Я вчера говорил с ним [Егором Дёминым] на драфт-комбайне во время пресс-конференции. Он парень, который очень уверен в себе и пару раз говорил о себе в третьем лице. Мне нравится его уверенность. Однако он играл в системе BYU, которая включала множество элементов не только из НБА, но и из его европейского опыта — в ней явно чувствовался европейский подход к организации игры. Но что мне действительно в нём нравится, так это то, что он борется за подборы. Он может взять отскок и развить быстрое нападение.

Это идеально подходит для той команды, которой сейчас является «Чикаго». Он мог бы отлично подойти в качестве игрока, которого «Буллз» способны выбрать под 12-м пиком», — сказал Кэм Смит в программе The Chicago Lead.

Сейчас читают:
Скауты НБА в восторге от россиянина! В 19 лет Егор Дёмин уже мыслит как ветеран
Скауты НБА в восторге от россиянина! В 19 лет Егор Дёмин уже мыслит как ветеран
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android