«Много неточной информации». Гобер — о слухах, что выгнал беременную девушку из дома

32-летний звёздный французский профессиональный баскетболист Руди Гобер, играющий на позиции центрового за клуб «Миннесота Тимбервулвз», опубликовал заявление в связи с информацией в СМИ, что он выгнал из дома свою беременную девушку Джулию Бонилью.

«Много неточной информации… В данный момент мы с Джулией находимся в болезненном процессе переосмысления наших отношений совместного воспитания. Отцовство — одно из самых глубоких и значимых переживаний в моей жизни. Это одна из самых важных целей в моей жизни, и так будет всегда.

Я полностью готов продолжать поддерживать благополучие всех людей, которые мне небезразличны. Я прошу каждого, пожалуйста, воздержаться от спекуляций и уважать нашу частную жизнь в эти трудные времена», — написал Гобер в социальных сетях.