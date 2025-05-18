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Леброн Джеймс получил титул MVP в необычной категории

Леброн Джеймс получил титул MVP в необычной категории
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40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции форварда, стал обладателем звания Самого ценного игрока (MVP) шоу легендарного центрового и четырёхкратного обладателя титула лиги Шакила О'Нила под названием Shaqtin’ a Fool.

Shaqtin’ a Fool — юмористическая передача Шакила, в которой О'Нил вместе со своей командой на еженедельной основе делает подборку смешных моментов, в которые входят ошибки игроков НБА.

Поклонники шоу легендарного центрового выбрали Леброна MVP этого сезона в передаче, посчитав его пять появлений в выпусках смешными. Во время эфира Шакил сказал: «Превзошёл Бена Симмонса? Прости, Брон, это не я выбирал».

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