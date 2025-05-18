В честь Грега Поповича хотят переименовать аэропорт

Члены городского совета Сан-Антонио подали документы для рассмотрения вопроса о переименовании своего аэропорта в честь президента «Сан-Антонио Спёрс», а также экс главного тренера команды Грега Поповича.

Предлагаемое название: Международный аэропорт Сан-Антонио имени Грега Поповича.

Напомним, Попович работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт. 2 мая 2025 года «Спёрс» объявили, что Попович покидает пост тренера после 29 сезонов и переходит на новую должность президента по баскетбольным операциям.