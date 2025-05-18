Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В честь Грега Поповича хотят переименовать аэропорт

В честь Грега Поповича хотят переименовать аэропорт
Комментарии

Члены городского совета Сан-Антонио подали документы для рассмотрения вопроса о переименовании своего аэропорта в честь президента «Сан-Антонио Спёрс», а также экс главного тренера команды Грега Поповича.

Предлагаемое название: Международный аэропорт Сан-Антонио имени Грега Поповича.

Напомним, Попович работал главным тренером «Сан-Антонио» с 1996 года. Под его руководством команда пять раз становилась чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Осенью 2024 года специалист перенёс инсульт. 2 мая 2025 года «Спёрс» объявили, что Попович покидает пост тренера после 29 сезонов и переходит на новую должность президента по баскетбольным операциям.

Материалы по теме
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
В НБА будет новый чемпион! «Бостон» разбит, а «Нью-Йорк» впервые за 25 лет — в полуфинале
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android