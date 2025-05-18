В Европе состоялся дебют самого молодого игрока в истории чемпионата

Во время матча плей-офф чемпионата Греции по баскетболу между коллективами «Арис» и «Марусси» состоялся дебют самого молодого игрока в истории первенства.

В овертайме при счёте 114:108 в пользу «Ариса» в составе гостей на паркете появился 14-летний Парис Клонцарис, став самым молодым баскетболистом, выходящим на площадку Греции. Парис совершил дебют в возрасте 14 лет, четырёх месяцев и одного дня. Предыдущие рекордсмены Греции Георгиос Папаяннис и нынешний капитан «Марусси» Лефтерис Манцукас также появились на паркете в 14 лет, но были чуть старше Клонцариса.

В итоге «Арис» одержал победу со счётом 114:109.