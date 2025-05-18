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Игрок НБА Яннис Адетокунбо назвал звезду футбола, за которым ему нравится наблюдать

Игрок НБА Яннис Адетокунбо назвал звезду футбола, за которым ему нравится наблюдать
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30-летний греческий баскетболист и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда за коллектив «Милуоки Бакс», заявил, что ему нравится наблюдать за игрой крайнего нападающего футбольного клуба «Барселона» Ламина Ямаля.

Один из поклонников спросил у Янниса в социальной сети Х (ранее Twitter), любит ли Адетокунбо наблюдать за чьей-либо игрой из футболистов, на что грек ответил: «За Ямалем. Он разносторонний».

«Бакс» заняли пятое место в регулярном сезоне-2024/2025, а из плей-офф вылетели в первом раунде, уступив «Индиане Пэйсерс» со счётом 1-4.

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