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«Оклахома» — «Денвер»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 22:30 мск

«Оклахома» — «Денвер»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 22:30 мск
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Сегодня, 18 мая, пройдёт заключительный седьмой матч второго раунда плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 22:30 по московскому времени.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На данный момент счёт равный — 3-3. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы». «Тандер» выиграли регулярный чемпионат НБА, закончив его с показателями в 68 побед при 14 поражениях.

Победитель пары «Оклахома» — «Денвер» выйдет в финал Западной конференции, где своего соперника уже ожидает «Миннесота Тимбервулвз», которая оказалась сильнее «Голден Стэйт» во втором раунде со счётом 4-1.

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