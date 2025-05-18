«Оклахома» — «Денвер»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 22:30 мск
Поделиться
Сегодня, 18 мая, пройдёт заключительный седьмой матч второго раунда плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 22:30 по московскому времени.
НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
На данный момент счёт равный — 3-3. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы». «Тандер» выиграли регулярный чемпионат НБА, закончив его с показателями в 68 побед при 14 поражениях.
Победитель пары «Оклахома» — «Денвер» выйдет в финал Западной конференции, где своего соперника уже ожидает «Миннесота Тимбервулвз», которая оказалась сильнее «Голден Стэйт» во втором раунде со счётом 4-1.
Комментарии
- 18 мая 2025
-
19:43
-
19:35
-
19:30
-
19:15
-
18:46
-
18:01
-
17:27
-
16:45
-
16:39
-
15:37
-
14:47
-
14:00
-
13:59
-
13:39
-
12:39
-
11:59
-
11:26
-
11:00
-
10:57
-
09:56
-
09:35
-
09:30
-
09:20
-
09:05
-
08:50
-
08:35
-
08:20
-
08:05
-
06:31
-
05:55
-
05:13
-
00:10
- 17 мая 2025
-
23:11
-
22:15
-
21:18