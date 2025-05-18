«Оклахома» — «Денвер»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 22:30 мск

Сегодня, 18 мая, пройдёт заключительный седьмой матч второго раунда плей-офф НБА между «Оклахома-Сити Тандер» и «Денвер Наггетс». Прямая текстовая трансляция стартует одновременно с началом игры — в 22:30 по московскому времени.

На данный момент счёт равный — 3-3. Решающая встреча пройдёт на домашнем паркете «Оклахомы». «Тандер» выиграли регулярный чемпионат НБА, закончив его с показателями в 68 побед при 14 поражениях.

Победитель пары «Оклахома» — «Денвер» выйдет в финал Западной конференции, где своего соперника уже ожидает «Миннесота Тимбервулвз», которая оказалась сильнее «Голден Стэйт» во втором раунде со счётом 4-1.