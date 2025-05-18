«Пусть говорят что угодно». Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент с фанатом «Миннесоты»

35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался по поводу инцидента во время матча серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», где один из фанатов «Миннесоты» был выведен с арены за расистские высказывания.

«Я часто сталкиваюсь с фанатами – такова уж моя реальность, но я на этом абсолютно не зацикливаюсь. В Миннесоте были расистские высказывания. Но мне не хочется давать этим неизвестным личностям почувствовать себя значимым. Да, были расистские высказывания, и это не впервые.

Но фанаты обладают привилегией. Они могут нести что угодно, и им за это ничего не будет. А если мы ответим на что-либо из их провокаций, то у нас будут серьёзные проблемы. Мы потеряем большие деньги, получим штрафы. Все наказания только для нас», — сказал Грин на своём YouTube-канале.