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«Пусть говорят что угодно». Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент с фанатом «Миннесоты»

«Пусть говорят что угодно». Дрэймонд Грин прокомментировал инцидент с фанатом «Миннесоты»
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35-летний форвард и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дрэймонд Грин, выступающий за команду «Голден Стэйт Уорриорз», высказался по поводу инцидента во время матча серии плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», где один из фанатов «Миннесоты» был выведен с арены за расистские высказывания.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 5-й матч
15 мая 2025, четверг. 04:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
121 : 110
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Миннесота Тимбервулвз: Рэндл - 29, Эдвардс - 22, Гобер - 17, Конли - 16, Макдэниелс - 14, Дивинченцо - 13, Рид - 8, Александер-Уолкер - 2, Шеннон, Диллингэм, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 28, Куминга - 26, Батлер - 17, Муди - 12, Грин - 10, Хилд - 8, Пост - 3, Сантос - 2, Джексон-Дэвис - 2, Спенсер - 2, Пэйтон II, Луни, Ки, Карри, Нокс

«Я часто сталкиваюсь с фанатами – такова уж моя реальность, но я на этом абсолютно не зацикливаюсь. В Миннесоте были расистские высказывания. Но мне не хочется давать этим неизвестным личностям почувствовать себя значимым. Да, были расистские высказывания, и это не впервые.

Но фанаты обладают привилегией. Они могут нести что угодно, и им за это ничего не будет. А если мы ответим на что-либо из их провокаций, то у нас будут серьёзные проблемы. Мы потеряем большие деньги, получим штрафы. Все наказания только для нас», — сказал Грин на своём YouTube-канале.

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