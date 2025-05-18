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Звезда WNBA Энджел Риз почти подралась с лучшим новичком 2024 года Кейтлин Кларк

Звезда WNBA Энджел Риз почти подралась с лучшим новичком 2024 года Кейтлин Кларк
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23-летняя американская баскетболистка Энджел Риз, выступающая за клуб женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Чикаго Скай» на позиции форварда, пыталась выяснить отношения с 23-летней защитницей «Индианы Фивер» Кейтлин Кларк во время дебютного матча нового сезона между коллективами, который завершился победой «Индианы» со счётом 93:58.

Инцидент произошёл в третьей четверти, менее чем за пять минут до конца отрезка. В борьбе под кольцом Энджел толкнула в спину форварда «Фивер» Наташу Ховард.

Фото: Кадр из трансляции

Кларк, заметив толчок, стала указывать арбитрам на нарушение, но они проигнорировали.

Фото: Кадр из трансляции

Риз благодаря толчку в спину выиграла подбор и устремилась под кольцо за двумя очками. Кейтлин же решила ей помешать, грубо ударив по рукам.

Фото: Кадр из трансляции

Энджел упала на паркет, но быстро вскочила и устремилась к защитнице «Индианы», которая, не обращая внимания, направилась в сторону своей половины. Риз успела толкнуть Кейтлин в спину, пока её пытались остановить партнёры и судьи.

Фото: Кадр из трансляции

По итогам инцидента Кларк получила неспортивный фол, а Риз и форвард «Индианы» Алия Бостон по техническому замечанию.

Кейтлин в матче оформила трипл-дабл — 20 очков (четыре из восьми трёхочковых), 10 подборов и 10 передач. У Риз дабл-дабл — 10 очков, 17 подборов и одна передача.

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