Звезда «Бостона» Браун завершал сезон с надорванным мениском — ESPN

28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, завершал сезон-2024/2025 с частично разорванным мениском, сообщило издание ESPN.

В статье говорится, что MVP финала прошлого сезона страдал от болей в колене на протяжении последнего месяца регулярного чемпионата и всей стадии плей-офф.

Игроки «Бостона» завершили своё выступление в борьбе за очередной кубок после поражения от коллектива «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-4 во втором раунде.

По ходу серии с «Никс» разрыв ахиллова сухожилия получил звёздный игрок «Селтикс» Джейсон Тейтум.