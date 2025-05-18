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Звезда «Бостона» Браун завершал сезон с надорванным мениском — ESPN

Звезда «Бостона» Браун завершал сезон с надорванным мениском — ESPN
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28-летний американский профессиональный баскетболист Джейлен Браун, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Бостон Селтикс» на позиции защитника, завершал сезон-2024/2025 с частично разорванным мениском, сообщило издание ESPN.

В статье говорится, что MVP финала прошлого сезона страдал от болей в колене на протяжении последнего месяца регулярного чемпионата и всей стадии плей-офф.

Игроки «Бостона» завершили своё выступление в борьбе за очередной кубок после поражения от коллектива «Нью-Йорк Никс» со счётом 2-4 во втором раунде.

По ходу серии с «Никс» разрыв ахиллова сухожилия получил звёздный игрок «Селтикс» Джейсон Тейтум.

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