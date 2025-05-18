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Фанаты «Нью-Йорка» закидали мусорными мешками поклонника «Индианы» в джерси Халибёртона

Фанаты «Нью-Йорка» закидали мусорными мешками поклонника «Индианы» в джерси Халибёртона
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Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после шестого матча второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс», завершившегося победой «Никс» со счётом 119:81, позволившей им выйти в финал конференции, забросали мусорными мешками поклонника в джерси 25-летнего защитника «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 6-й матч
17 мая 2025, суббота. 03:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
119 : 81
Бостон Селтикс
Бостон
Нью-Йорк Никс: Ануноби - 23, Брансон - 23, Бриджес - 22, Таунс - 21, Макбрайд - 10, Харт - 10, Ачиува - 6, Колек - 3, Робинсон - 1, Пэйн, Дадье, Райт, Такер, Шамет, Хукпорти
Бостон Селтикс: Браун - 20, Притчард - 11, Хорфорд - 10, Уайт - 8, Хозер - 6, Корнет - 5, Шейерман - 5, Холидэй - 4, Порзингис - 4, Крэйг - 3, Тиллман - 2, Кета - 2, Дэвисон - 1, Уолш

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк» встретится с «Индианой», которая, в свою очередь, обыграла «Кливленд Кавальерс» в серии со счётом 4-1.

Ранее член Зала славы баскетбола и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал коллектив из Нью-Йорка после победы над «Селтикс».

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