Фанаты «Нью-Йорка» закидали мусорными мешками поклонника «Индианы» в джерси Халибёртона

Фанаты команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» после шестого матча второго раунда плей-офф с «Бостон Селтикс», завершившегося победой «Никс» со счётом 119:81, позволившей им выйти в финал конференции, забросали мусорными мешками поклонника в джерси 25-летнего защитника «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона.

В финале Восточной конференции «Нью-Йорк» встретится с «Индианой», которая, в свою очередь, обыграла «Кливленд Кавальерс» в серии со счётом 4-1.

Ранее член Зала славы баскетбола и чемпион НБА в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс раскритиковал коллектив из Нью-Йорка после победы над «Селтикс».