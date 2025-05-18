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Наджи Маршалл высказался о возможном переходе Купера Флэгга в «Даллас»

Наджи Маршалл высказался о возможном переходе Купера Флэгга в «Даллас»
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27-летний лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Наджи Маршалл дал комментарий по поводу возможного перехода в команду 18-летнего перспективного баскетболиста Купера Флэгга.

«Я говорю честно, мне очень нравится его игра. Это реальный победитель. Мне нравится, как он играет. У него есть характер. Я сам трудяга, это то, что мне нужно, и он такой же. Я в восторге от этих новостей. Не терпится увидеть, как он вырастет и станет звездой лиги.

Я смотрел на экран и думал: «Не может быть… не может быть...», а потом бац — мы получили первый номер драфта. Я не мог в это поверить», — сказал Маршалл на YouTube-канале The Young Man and The Three.

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