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Трёхкратный чемпион НБА Уэйд назвал своего фаворита на 7-й матч «Оклахома» — «Денвер»

Трёхкратный чемпион НБА Уэйд назвал своего фаворита на 7-й матч «Оклахома» — «Денвер»
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Трёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Дуэйн Уэйд заявил, что хочет увидеть победу коллектива «Оклахома-Сити Тандер» в седьмом матче второго раунда плей-офф с «Денвер Наггетс».

«Я хочу увидеть, как они выиграют седьмой матч… Если они хотят завоевать это чемпионство, поднять этот трофей над головой, им придётся пройти через некоторые трудности. Так что увидим это прямо сейчас», — приводит слова Уэйда издание Clutch Points.

Решающий седьмой матч второго раунда состоится в воскресенье, 18 мая, начало в 22:30 по московскому времени. В финале Западной конференции победителя пары ожидает «Миннесота Тимбервулвз».

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