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Аарон Гордон физически не сможет принять участие в 7-м матче с «Оклахомой» — инсайдер

Аарон Гордон физически не сможет принять участие в 7-м матче с «Оклахомой» — инсайдер
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Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что у 29-летнего форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона диагностировано растяжение подколенного сухожилия второй степени. Ему потребуется несколько недель, чтобы полностью восстановиться после травмы.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Не начался
Денвер Наггетс
Денвер
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Также сообщается, что Аарон ищет способы, чтобы выйти на площадку в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», однако это становится буквально физически невозможным.

Напомним, финальная игра между «Денвером» и «Оклахомой» состоится сегодня, 18 мая. Она начнётся в 22:30 мск. На данный момент счёт в серии 3-3.

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