Аарон Гордон физически не сможет принять участие в 7-м матче с «Оклахомой» — инсайдер

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что у 29-летнего форварда «Денвер Наггетс» Аарона Гордона диагностировано растяжение подколенного сухожилия второй степени. Ему потребуется несколько недель, чтобы полностью восстановиться после травмы.

Также сообщается, что Аарон ищет способы, чтобы выйти на площадку в седьмом матче второго раунда плей-офф НБА с «Оклахома-Сити Тандер», однако это становится буквально физически невозможным.

Напомним, финальная игра между «Денвером» и «Оклахомой» состоится сегодня, 18 мая. Она начнётся в 22:30 мск. На данный момент счёт в серии 3-3.