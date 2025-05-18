Звезда НБА Адетокунбо составил лучшую стартовую пятёрку в истории лиги

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо составил на своей странице в социальных сетях лучшую стартовую пятёрку в истории лиги.

Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по мнению Адетокунбо.

1. Стефен Карри.

2. Майкл Джордан.

3. Коби Брайант.

4. Кевин Дюрант.

5. Леброн Джеймс.

Яннис был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 году, а также MVP финальной серии в 2021 году.