Звезда НБА Адетокунбо составил лучшую стартовую пятёрку в истории лиги

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо составил на своей странице в социальных сетях лучшую стартовую пятёрку в истории лиги.
Лучшая стартовая пятёрка в истории НБА по мнению Адетокунбо.
1. Стефен Карри.
2. Майкл Джордан.
3. Коби Брайант.
4. Кевин Дюрант.
5. Леброн Джеймс.
Яннис был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 году, а также MVP финальной серии в 2021 году.