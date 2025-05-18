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Егор Дёмин — об Андрее Кириленко: большая фигура для российского баскетбола

Егор Дёмин — об Андрее Кириленко: большая фигура для российского баскетбола
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Российский баскетболист Егор Дёмин, который выдвинул свою кандидатуру на драфт НБА, рассказал, что для него значит быть знакомым с президентом Российской федерации баскетбола (РФБ) и бывшим игроком «Юты Джаз» Андреем Кириленко.

Путь Егора Дёмина в НБА Подробнее

«Он [Андрей Кириленко] большая фигура для российского баскетбола. Очевидно, для меня большая честь иметь возможность поговорить с ним и попросить у него совета.

Также для меня большая честь представлять свою страну и приносить гордость моей страны в НБА», — приводит слова Дёмина The Salt Lake Tribune.

На данный момент Дёмин находится на драфт-комбайне НБА, где проходит различные тесты, собеседования и тренировки для того, чтобы команды лучше познакомились с новичками.

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