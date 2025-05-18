Баскетболистка WNBA Косу: Маша Клюндикова ещё проявит себя, у неё большие возможности

20-летняя россиянка Анастасия Оливари Косу, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Миннесоту Линкс» на позиции тяжёлого форварда, считает, что её соотечественница Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) ещё проявит себя в баскетболе, несмотря на уход из команды «Лос-Анджелес Спаркс».

«Я хочу поддержать Марию Клюндикову. Мы вместе прошли этот путь, и я знаю, сколько она отдала, чтобы дойти до этого уровня. Да, ей не удалось попасть в итоговый состав — но это точно не повод сомневаться в её профессионализме. Уверена, Маша ещё проявит себя и впереди у неё будут большие возможности», — приводит слова Косу ТАСС.

Напомним, Клюндикова уже играла за «Лос-Анджелес» в течение двух сезонов. В 2018 году она была выбрана командой на драфте WNBA под 11-м номером.

В этом году баскетболистка в составе УГМК стала чемпионкой России. При этом Мария так и не провела ни одной игры за «Спаркс» в рамках текущей предсезонной подготовки WNBA. Отметим, что ранее на драфте женской НБА 2025 года «Миннесота Линкс» выбрала Анастасию Косу под 15-м пиком.