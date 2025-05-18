Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Баскетболистка WNBA Косу: Маша Клюндикова ещё проявит себя, у неё большие возможности

Баскетболистка WNBA Косу: Маша Клюндикова ещё проявит себя, у неё большие возможности
Аудио-версия:
Комментарии

20-летняя россиянка Анастасия Оливари Косу, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Миннесоту Линкс» на позиции тяжёлого форварда, считает, что её соотечественница Мария Клюндикова (в девичестве Вадеева) ещё проявит себя в баскетболе, несмотря на уход из команды «Лос-Анджелес Спаркс».

«Я хочу поддержать Марию Клюндикову. Мы вместе прошли этот путь, и я знаю, сколько она отдала, чтобы дойти до этого уровня. Да, ей не удалось попасть в итоговый состав — но это точно не повод сомневаться в её профессионализме. Уверена, Маша ещё проявит себя и впереди у неё будут большие возможности», — приводит слова Косу ТАСС.

Напомним, Клюндикова уже играла за «Лос-Анджелес» в течение двух сезонов. В 2018 году она была выбрана командой на драфте WNBA под 11-м номером.

В этом году баскетболистка в составе УГМК стала чемпионкой России. При этом Мария так и не провела ни одной игры за «Спаркс» в рамках текущей предсезонной подготовки WNBA. Отметим, что ранее на драфте женской НБА 2025 года «Миннесота Линкс» выбрала Анастасию Косу под 15-м пиком.

Сейчас читают:
Почему российская баскетболистка осталась вне женской НБА? Есть несколько причин
Почему российская баскетболистка осталась вне женской НБА? Есть несколько причин
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android