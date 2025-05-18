Инсайдер назвал игрока, особое отношение Мэлоуна к которому вызвало напряжение в «Денвере»

Авторитетный инсайдер североамериканского издания The Athletic Сэм Амик сообщил, что перед уходом из «Денвер Наггетс» в команде было напряжение ввиду его особого отношения с 36-летним американским разыгрывающим защитником Расселлом Уэстбруком.

«Одна из вещей, которая сбила с толку игроков «Денвера» накануне ухода Мэлоуна, — это его особое поведение с Йокичем, Мюрреем и Уэстбруком. В раздевалке все говорили: «Подождите минутку. Двое из этих парней не похожи на третьего», — приводит слова Амика портал TotalProSports.

Мэлоун покинул колорадский клуб 8 апреля. Его на этой должности заменил Дэвид Адельман, который с 2017 года был ассистентом главного тренера «Денвера».