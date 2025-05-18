Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Инсайдер назвал игрока, особое отношение Мэлоуна к которому вызвало напряжение в «Денвере»

Инсайдер назвал игрока, особое отношение Мэлоуна к которому вызвало напряжение в «Денвере»
Комментарии

Авторитетный инсайдер североамериканского издания The Athletic Сэм Амик сообщил, что перед уходом из «Денвер Наггетс» в команде было напряжение ввиду его особого отношения с 36-летним американским разыгрывающим защитником Расселлом Уэстбруком.

«Одна из вещей, которая сбила с толку игроков «Денвера» накануне ухода Мэлоуна, — это его особое поведение с Йокичем, Мюрреем и Уэстбруком. В раздевалке все говорили: «Подождите минутку. Двое из этих парней не похожи на третьего», — приводит слова Амика портал TotalProSports.

Мэлоун покинул колорадский клуб 8 апреля. Его на этой должности заменил Дэвид Адельман, который с 2017 года был ассистентом главного тренера «Денвера».

Материалы по теме
Аарон Гордон физически не сможет принять участие в 7-м матче с «Оклахомой» — инсайдер
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android