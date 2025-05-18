Адетокунбо назвал топ-3 величайших разыгрывающих защитников в истории НБА

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также тяжёлый форвард «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо назвал топ-3 величайших разыгрывающих защитников в истории североамериканской организации в ходе общения с фанатами на своей странице в социальных сетях.

Топ-3 величайших разыгрывающих защитников в истории по мнению Адетокунбо.

1. Стефен Карри.

2. Мэджик Джонсон.

3. Айзея Томас.

Греческий атлет был выбран на драфте-2013 североамериканской организации под общим 15-м номером. Он является семикратным участником Матча всех звёзд, был признан самым ценным игроком (MVP) регулярного чемпионата в 2019 и 2020 годах, а также MVP финальной серии в 2021 году.