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«Это не вспышка, а рост». Баскетболистка WNBA Косу — о скором появлении в НБА россиян

«Это не вспышка, а рост». Баскетболистка WNBA Косу — о скором появлении в НБА россиян
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20-летняя россиянка Анастасия Оливари Косу, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Миннесоту Линкс» на позиции тяжёлого форварда, высказалась о скором появлении в НБА российских игроков.

– Со следующего сезона с высокой вероятностью будет выступать представитель России и в НБА. Егор Дёмин и Влад Голдин имеют шансы быть выбранными на грядущем драфте. Как считаете, это короткая вспышка или прогресс?
– Я думаю, это говорит о том, что у нас есть молодёжь, которая не боится мечтать и идти к своим целям. Это не вспышка, это рост. И пусть таких примеров будет всё больше – и в женском, и в мужском баскетболе, — приводит слова Косу издание «Советский спорт».

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