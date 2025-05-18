Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Пол Пирс выбрал лучшего игрока НБА из Дончича, Леброна и Эдвардса

Пол Пирс выбрал лучшего игрока НБА из Дончича, Леброна и Эдвардса
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс объяснил, почему котирует лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса выше игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и Леброна Джеймса.

«В своём топе лучших игроков НБА на данный момент я убираю Дончича и ставлю на его место Эдвардса. У меня нет вопросов к его форме, к его защите, к его нападению. Он может играть с кем угодно. И я бы поставил его выше Леброна, поскольку, опять же, он лучше проявляет себя в нападении и обороне. Поэтому Энтони входит в мою пятёрку лучших игроков лиги на данный момент.

И теперь этот список выглядит так: Йокич — лучший игрок, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум, Шей Гилджес-Александер и, конечно же, Энтони Эдвардс», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.

Материалы по теме
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
В нём проснулся хищник. Момент, который зажёг Энтони Эдвардса на великие дела
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android