Пол Пирс выбрал лучшего игрока НБА из Дончича, Леброна и Эдвардса

Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Бостон Селтикс» Пол Пирс объяснил, почему котирует лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса выше игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича и Леброна Джеймса.

«В своём топе лучших игроков НБА на данный момент я убираю Дончича и ставлю на его место Эдвардса. У меня нет вопросов к его форме, к его защите, к его нападению. Он может играть с кем угодно. И я бы поставил его выше Леброна, поскольку, опять же, он лучше проявляет себя в нападении и обороне. Поэтому Энтони входит в мою пятёрку лучших игроков лиги на данный момент.

И теперь этот список выглядит так: Йокич — лучший игрок, Яннис Адетокунбо, Джейсон Тейтум, Шей Гилджес-Александер и, конечно же, Энтони Эдвардс», — приводит слова Пирса портал NBA Analysis.