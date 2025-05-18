Аарон Гордон примет участие в 7-м матче с «Оклахомой», несмотря на тяжёлую травму — ESPN

Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что 29-летний форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон всё же примет участие в седьмом матче серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», выйдя на площадку в стартовом составе команды. К настоящему моменту счёт в серии 3-3. Встреча состоится сегодня, 18 мая.

Ранее стало известно, что у Гордона было диагностировано растяжение задней поверхности бедра второй степени, после которого необходимо несколько недель для полного физического восстановления.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию матча, в которой отразит все важные детали и события.