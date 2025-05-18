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Аарон Гордон примет участие в 7-м матче с «Оклахомой», несмотря на тяжёлую травму — ESPN

Аарон Гордон примет участие в 7-м матче с «Оклахомой», несмотря на тяжёлую травму — ESPN
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Авторитетный американский инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщил на своей странице в социальных сетях, что 29-летний форвард «Денвер Наггетс» Аарон Гордон всё же примет участие в седьмом матче серии 1/4 плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Оклахома-Сити Тандер», выйдя на площадку в стартовом составе команды. К настоящему моменту счёт в серии 3-3. Встреча состоится сегодня, 18 мая.

НБА — плей-офф . 1/4 финала. 7-й матч
18 мая 2025, воскресенье. 22:30 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
1-я четверть
8 : 13
Денвер Наггетс
Денвер
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер, Дорт, Холмгрен, Уильямс, Хартенштайн
Денвер Наггетс: Браун, Портер, Йокич, Маррей, Гордон

Ранее стало известно, что у Гордона было диагностировано растяжение задней поверхности бедра второй степени, после которого необходимо несколько недель для полного физического восстановления.

«Чемпионат» будет вести прямую онлайн-трансляцию матча, в которой отразит все важные детали и события.

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