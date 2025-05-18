Баскетболистка Косу ответила, справедливы ли зарплаты в WNBA по сравнению с НБА

20-летняя россиянка Анастасия Оливари Косу, выступающая в женской Национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) за «Миннесоту Линкс» на позиции тяжёлого форварда, высказалась о денежных выплатах в лиге по сравнению с НБА.

– Цифры по зарплате в WNBA смехотворные по сравнению с НБА. Есть некие подвижки, но пока диспропорция огромна. Справедливо ли это?

– Мы тренируемся, играем и вкладываем не меньше. Но я вижу, что шаг за шагом интерес к женскому баскетболу растёт. Это внушает надежду, что изменения – вопрос времени. Я не привыкла говорить о деньгах в этом контексте. Для меня главное – возможность играть на самом высоком уровне, развиваться и быть в среде сильнейших. Всё остальное – как бонус к любимому делу. А условная машина мечты? Когда будет время – будет и она, — приводит слова Косу издание «Советский спорт».