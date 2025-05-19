Вергун ответил на вопрос, чего не хватило «Уралмашу» в плей-офф Единой лиги

Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун объяснил, чего не хватило его команде в плей-офф Единой лиги. В серии 1/4 плей-офф ЕЛ коллектив из Екатеринбурга встретился с «Локомотивом». Команды провели четыре матча, три из которых сложились в пользу клуба из Краснодара, благодаря чему «Локо» вышел в полуфинал.

«Так много всего произошло по ходу сезона, и к началу плей-офф мы все будто подошли к финишу. Видимо, не хватило внутренней эмоциональной энергии. Головой мы всё понимали, хотели показать себя, но потребовалось слишком много ресурсов, чтобы доехать до этой точки. Сначала мы нацеливались на «шестерку», потом на «пятерку», потом еще мысли о Кубке России.

И вот так мы ехали, ехали… Бывали моменты, когда пришлось играть двумя «задними» и шестью «большими» — например, 2 февраля в Красноярске. А 6 февраля с «Астаной» играли двое центров и шесть «задних». Это вообще разный баскетбол, и парни чувствовали неудобство. Но мы вытерпели и прошли это вместе. Я им очень признателен за их профессионализм и самоотдачу, потому что без их действий на площадке ничего бы не получилось», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».