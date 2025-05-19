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Вергун: дорога в Краснодар — «оправдание для бедных»? Разберитесь в предмете

Вергун: дорога в Краснодар — «оправдание для бедных»? Разберитесь в предмете
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Главный тренер «Уралмаша» Ростислав Вергун высказался о ситуации с задержкой в пути на третий матч с «Локомотивом», который прошёл в рамках серии 1/4 плей-офф ЕЛ и состоялся 27 апреля. Встреча завершилась со счётом 112:68 в пользу «Локо».

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
27 апреля 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
68 : 112
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 12, Эллис - 11, Новиков - 11, Карданахишвили - 10, Писклов - 8, Глазунов - 6, Даглас - 6, Попов - 3, Далтон - 1, Ивлев, Белянков, Пынько
Локомотив-Кубань: Макколл - 20, Кливленд - 16, Квитковских - 13, Уэйли - 12, Дженкинс - 12, Емченко - 9, Елатонцев - 8, Шеянов - 7, Темиров - 6, Миллер - 5, Узинский - 4, Мартюк

«Задержались на юге после второго матча с «Локомотивом»? Я потом смотрел студию Единой лиги и хорошо запомнил фразу «оправдание для бедных». Если мы хотим дискутировать на эту тему, то тем, кто бросается такими словами, нужно как минимум разобраться в предмете. Когда «Локомотив» играл свою последнюю выездную игру в регулярном чемпионате? 29 марта. То есть последние четыре тура они проводили дома. Последний выезд был 30 марта. А мы говорим о 22 апреля, то есть три недели подряд они целенаправленно готовились дома.

За неделю до начала серии приходит письмо от «Локомотива» с просьбой перенести сроки, уменьшив паузу между второй и третьей играми. Я сразу сказал «нет»: для нас это всё равно, что отстрелить себе ногу, учитывая нашу ситуацию и состав. В итоге сделали как просил «Локомотив»… Сыграв первые две игры за три дня, обратно мы девять с половиной часов ехали автобусом, опоздали на рейс, летели тремя частями и на следующий день снова выходили на площадку.

Да, это повлияло. Но как ни крути, в третьей игре они эмоционально, психологически и физически просто нас переиграли — вопросов нет. Поражение в 44 очка дома — это уж совсем недопустимо: нужно сохранять своё лицо, должна быть борьба. Но если говорить о накопительном эффекте, то своевременный отдых после выездной игры мог позволить нам во второй части серии выглядеть гораздо лучше. Я не пытаюсь оправдываться, но хочу прояснить, почему так получилось. Глупо недооценивать очевидный фактор», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».
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