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«Всегда верю, что судьи действуют честно и профессионально». Вергун — об удалении Дагласа

«Всегда верю, что судьи действуют честно и профессионально». Вергун — об удалении Дагласа
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Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о решении судей удалить его подопечного, американского форварда Джавонте Дагласа в четвёртом матче серии 1/4 плей-офф Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча тогда завершилась со счётом 82:77 в пользу коллектива из Краснодара.

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
29 апреля 2025, вторник. 17:30 МСК
Уралмаш
Екатеринбург
Окончен
77 : 82
Локомотив-Кубань
Краснодар
Уралмаш: Мартин - 25, Эллис - 19, Даглас - 10, Писклов - 7, Ивлев - 5, Попов - 4, Глазунов - 3, Белянков - 2, Карданахишвили - 2, Новиков, Пынько
Локомотив-Кубань: Кливленд - 22, Миллер - 20, Квитковских - 17, Елатонцев - 9, Узинский - 5, Гудумак - 3, Уэйли - 2, Макколл - 2, Емченко - 2, Темиров, Дженкинс, Шеянов

«Из огромного уважения к баскетболу я всегда верю, что судьи действуют честно и профессионально, и не хочу искать подвоха. Мне кажется, решение было слишком эмоциональным. Что-то, видимо, произошло после первого технического, но я пытался забрать Дагласа из ситуации сам, я был рядом.

Показалось, что мне это удалось. Если судьи приняли такое решение, значит, у них были веские основания», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».
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