«Всегда верю, что судьи действуют честно и профессионально». Вергун — об удалении Дагласа

Главный тренер екатеринбургского «Уралмаша» Ростислав Вергун поделился мнением о решении судей удалить его подопечного, американского форварда Джавонте Дагласа в четвёртом матче серии 1/4 плей-офф Единой лиги с «Локомотивом-Кубань». Встреча тогда завершилась со счётом 82:77 в пользу коллектива из Краснодара.

«Из огромного уважения к баскетболу я всегда верю, что судьи действуют честно и профессионально, и не хочу искать подвоха. Мне кажется, решение было слишком эмоциональным. Что-то, видимо, произошло после первого технического, но я пытался забрать Дагласа из ситуации сам, я был рядом.

Показалось, что мне это удалось. Если судьи приняли такое решение, значит, у них были веские основания», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

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