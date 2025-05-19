Вергун оценил сезон «Уралмаша» от 1 до 10

Главный тренер екатеринбургского клуба «Уралмаш» Ростислав Вергун оценил, как его команда провела сезон-2024/2025 Единой лиги ВТБ.

«Семёрка. Поменять хотелось бы многое, но есть объективные факторы, которые влияли на наш путь. С учетом всех вводных я могу занести себе этот сезон в актив: есть трофей, которым я очень горжусь. Я рад, что это первый трофей свердловского мужского баскетбола.

Нам вместе с ребятами удалось войти в историю — это очень важный момент. И, повторюсь, не каждый раз так везёт, даже сильнейшим командам», — сказал Вергун в интервью с корреспондентом «Чемпионата» Александром Зотеевым.

Читайте полное интервью с Ростиславом Вергуном на «Чемпионате».